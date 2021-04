Motociclista português morre em acidente na Suíça

Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista português, de 20 anos, morreu no sábado, dia 17 de abril, na sequência de um acidente de viação em Lens, no cantão do Valais, na Suíça francesa, informaram as autoridades locais.

Segundo um comunicado emitido pela Polícia Cantonal do Valais, o acidente terá ocorrido às 16 horas e 20 (hora local) de sábado, na estrada de Icogne, em Lens, envolvendo um carro, uma mota e uma bicicleta.

O acidente foi causado pelo despiste de um automobilista de 31 anos, que circulava na estrada de Icogne e que, por razões ainda por apurar, perdeu o controlo do veículo numa curva e colidiu com o motociclista que seguia na faixa oposta do trânsito, provocando uma colisão frontal.

Leia mais em Bom Dia