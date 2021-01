Movimento pede voto em linha para os emigrantes

Hoje às 13:53 Facebook

O movimento "Também somos portugueses" apelou ao Governo e aos partidos políticos representados no Parlamento para a necessidade de alterar as leis eleitorais para os emigrantes, defendendo o voto remoto para participar na vida pública portuguesa.

"O movimento «Também somos portugueses» considera que infelizmente as próximas eleições provarão que o voto remoto será a única forma de permitir que os portugueses no estrangeiro continuem vinculados à vida pública em Portugal, e apela a que os partidos políticos representados na Assembleia a República e o Governo tirem as conclusões e assumam a necessidade das alterações às leis eleitorais que há anos os emigrantes defendem", lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

