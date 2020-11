Município de Coruche cria Gabinete de Apoio ao Emigrante

Hoje às 14:40 Facebook

A Câmara de Coruche vai assinar, na sexta-feira desta semana, um protocolo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas para criação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante.

O gabinete tem como finalidades a orientação e o aconselhamento tanto dos portugueses que emigraram como daqueles que pretendam fazê-lo.

O protocolo vai ser assinado pela Secretária de Estado Berta Nunes, depois de uma visita às instalações do futuro Hotel Santa Justa, que tem abertura prevista para junho de 2021, projeto de um emigrante português no Canadá, afirma um comunicado do município.

