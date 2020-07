Murtosa realiza Festa do Emigrante sem arraial e feira franca

Hoje às 13:11 Facebook

A Festa do Emigrante realizada pelo município da Murtosa, que tem mais de metade da sua população emigrada, vai decorrer este ano - entre os dias 31 de julho, sexta-feira, e 2 de agosto, domingo - sem o habitual arraial e a feira franca, devido à pandemia de ​​​​​​​covid-19, informou a autarquia.

Numa nota de imprensa, a Câmara esclarece que as restrições associadas à pandemia de covid-19 não permitem que, este ano, a tradicional Festa do Emigrante se realize nos moldes habituais, nomeadamente no que concerne ao arraial e à feira franca que, nos anos anteriores, animaram o Cais do Bico. "No entanto, entende o município da Murtosa que é importante, ainda que de forma mais reduzida e simbólica, marcar este momento de homenagem aos nossos conterrâneos que, um dia, partiram da terra-mãe em busca de melhores condições de vida além fronteiras", refere a mesma nota.

De acordo com a autarquia do distrito de Aveiro, o programa da Festa do Emigrante, que decorre desta sexta-feira, dia 31 de julho, a domingo, dia 2 de agosto, vai ser pontuado com a realização de apenas quatro acontecimentos, de "profundo simbolismo", que celebram a identidade cultural e social das gentes do coração da ria.

