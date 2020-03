"Não sei alemão nem francês. Como posso ajudar os meus filhos nas aulas em casa?"

Hoje às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Há pais portugueses no Luxemburgo muito preocupados por não terem competências para apoiar nos trabalhos escolares nestes tempos de confinamento. Alguns nem têm computador. O relato de vários pais e os alertas de associações e sindicatos.

Carla Martins tem três filhos de seis anos, nove, e 18 anos, todos atualmente a estudar em casa, no Luxemburgo, através do ensino à distância, motivado pelo confinamento em tempos de pandemia provocada pela Covid-19. Numa primeira fase, foi a portuguesa que ficou de licença parental a cuidar dos filhos, mas o marido, trabalhador da construção civil ficou sem trabalho, em desemprego parcial. Por isso, agora é ele quem está em casa. Como sempre trabalhou entre portugueses nos anos todos que estão imigrados no Grão-Ducado, "sabe mal o francês" e "não percebe uma palavra de alemão".

"Como é que o meu marido pode ajudar os meus filhos? Eu ainda sei francês, mas ele não. Não lhes consegue explicar os deveres quando eles pedem ajuda. Como é que eles podem aprender assim? Como vão aprender e passar de ano? É uma aflição!", questiona a mãe portuguesa que afirma estar "muito nervosa e preocupada" pelos filhos.

Leia mais em Contacto