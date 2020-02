Hoje às 14:25 Facebook

O número de portugueses que emigraram para o Reino Unido subiu 30% em 2019, invertendo uma tendência negativa desde 2016, de acordo com dados oficiais publicados esta quinta-feira pelo governo britânico.

No ano passado, registaram-se na Segurança Social britânica - requisito para poder trabalhar no país - 24.593 portugueses, contra 18.871 em 2018, indicam as estatísticas do Ministério do Trabalho e Pensões britânico.

