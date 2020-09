França: o cemitério militar português de Richebourg precisa de obras

Hoje às 12:51 Facebook

O cemitério militar português de Richebourg, no norte da França, onde estão sepultados 1.831 soldados portugueses que participaram na I Guerra mundial, precisa de obras.

Em francês, poder-se-ía acrescentar que se trata de uma "vérité de La Palice", uma "verdade evidente". A observação tem sido evocada pelo jornal das comunidades LusoJornal, mas também por todos quantos se deslocam ao lugar único do património português, e que ali passe um pouco de tempo a observar.

Trata-se do único cemitério militar português fora do país. Por ser único e dado a importância que reveste, é dever dos portugueses tudo fazeren para a sua dignidade e para que sirva de testemunha de agradecimento para com todos os que ali estão sepultados e de uma forma geral de reconhecimento da Pátria de 2020 pelos que há mais de 100 anos tão valorosamente defenderam os valores fundamentais da Humanidade.

