"O papel das associações na promoção da marca Portugal" é tema de debate da Rede Global da Diáspora

A Rede Global da Diáspora realiza no próximo sábado, dia 14 de novembro, pelas 11 horas (hora francesa), uma sessão online de divulgação da plataforma, que conta com o testemunho da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

O webinar "O papel das associações na promoção da marca Portugal", direcionado ao movimento associativo, é de inscrição gratuita e tem como objetivo chegar a todos os portugueses espalhados pela Europa.

"Considerando que o movimento associativo da diáspora portuguesa assume um papel fundamental, como veículo de informação privilegiado com as comunidades locais, a Fundação AEP conta com o seu apoio, na qualidade de Parceiro, no esforço de divulgação e angariação de membros para a plataforma", afirma Luís Miguel Ribeiro.

