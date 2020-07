O português que quer derrotar a segunda vaga no Luxemburgo

Hoje às 15:12 Facebook

Pedro Martins, responsável máximo da Action Wear, empresa pioneira no Luxemburgo no fornecimento de equipamentos e materiais para todas as profissões, sediada em Niederkorn. O português vai produzir uma média diária de 300.000 máscaras descartáveis a partir de setembro.

"Foram muitas noites perdidas e horas sem dormir nas primeiras semanas da pandemia, mas estamos prontos para responder com total eficácia a uma eventual segunda vaga", garante Pedro Martins. O responsável da Action Wear reconhece: "Tivemos de nos adaptar às atuais necessidades do mercado e fazer investimentos em máquinas, programas informáticos e matérias primas, entre outras coisas. Apesar de a nossa empresa ter tido sempre stock suficiente para responder às solicitações dos clientes".

"Temos uma colaboração com um empresário e investidor francês que nos vai permitir produzir a partir de setembro uma média de 300.000 máscaras diárias descartáveis para hospitais, empresas e particulares que também podem ser personalizáveis. Material «made in Luxemburgo» em conformidade com as normas exigidas e controladas pelas entidades competentes, porque andam a circular algumas imitações que não preenchem os requisitos necessários".

