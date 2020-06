Observatório dos Lusodescendentes comemora 10 anos de existência

Hoje às 15:57 Facebook

O Observatório dos Lusodescendentes, associação sem fins lucrativos que tem como objetivo identificar e acompanhar os lusodescendentes espalhados pelo mundo, celebrou o seu 10.º aniversário na passada quarta-feira, dia 10 de junho.

"A associação nasceu a 10 de junho de 2010, uma data simbólica em que também se assinala do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, tendo sido a primeira associação de lusodescendentes em Portugal", revela Emmanuelle Afonso.

A coordenadora do Observatório dos Lusodescendentes reconhece: "No início dos anos 2000, muitos dos lusodescendentes que regressaram a Portugal sentiram que tinham obstáculos comuns. Entre eles estavam as dificuldades na língua. Naquela altura, quem não a dominava, tinha de pagar aulas, mesmo tendo nacionalidade portuguesa. Havia também problemas laborais e de dupla identidade, por isso decidimos fundar uma associação para acolher quem vem e para criar uma ligação entre a diáspora e a cultura do país. Quanto ao Observatório, foi criado para recolher estatísticas reais sobre o número de lusodescendentes espalhados pelo mundo".

