Organização portuguesa combate a fome em El Salvador

Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Oikos - Cooperação e Desenvolvimento e o parceiro local ADES vão distribuir cestas de bens alimentares e kits de higiene e de primeira necessidade a 670 famílias, com o apoio de nove organizações juvenis, em El Salvador.

A entrega vai ser feita a famílias carenciadas, que viram os seus rendimentos anulados ou reduzidos e que não beneficiam de qualquer proteção social através de apoio estatal. Onze municípios vão ser abrangidos, e a iniciativa vai contemplar também a entrega de material informativo sobre saúde emocional, medidas de prevenção e identificação dos sintomas de covid-19.

Num país com um dos índices de violência mais elevados na América Latina, que tem os jovens como as principais vítimas, a ação reforça as capacidades de liderança das organizações juvenis e contribui para o seu reconhecimento na comunidade como atores-chave nos processos de desenvolvimento.

Leia mais em Bom Dia