Os sportinguistas do Luxemburgo preparam-se para a festa

Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Há uma alegria contida prestes a explodir. Depois de 19 anos sem verem o seu clube ganhar um campeonato, os adeptos do Sporting já não parecem ter dúvidas de que este ano é que é. Com os estádios interditos e as aglomerações proibidas, prometem celebrar como puderem. O anúncio do fim da tempestade, visto a dois mil quilómetros de Alvalade, do Luxemburgo.

Os Rodrigues gostam de se deitar cedo, mas há noites em que acordam à meia noite com alguém a gritar dentro da sua casa em Cessange. "Os jogos de futebol em Portugal acontecem normalmente mais tarde, e ainda por cima há uma diferença horária de uma hora. Quando o Sporting marca nos últimos minutos, e isso tem acontecido muitas vezes nesta época, eu não consigo aguentar-me sem celebrar o golo", conta Lucas Rodrigues Antunes, 18 anos. "Então lá vêm os meus pais ralhar comigo por fazer aquele chinfrim todo. Mas é uma alegria tão grande que eu não me consigo conter."

Leia mais em Contacto