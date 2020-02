Oxalá Editora está a receber poemas para a 3.ª Antologia de Poetas Lusófonos

Hoje às 13:55 Facebook

A Oxalá Editora, vocacionada para a publicação de obras de autores a viver fora do país, procede neste momento aos preparativos para a publicação da terceira Antologia de Poetas Lusófonos na Diáspora, a ser publicada na primavera deste ano.

A segunda edição da antologia, lançada em 2018, reuniu mais de duas dezenas de poetas residentes na Europa, Canadá, Macau e Brasil, entre outros países. "Foi uma ideia que surgiu devido ao facto de termos recebido imensos pedidos de informação de poetas que desejam ver os seus poemas publicados. Uma vez que as pessoas são confrontadas com as dificuldades no mercado da distribuição, decidimos que seria mais viável integrá-los numa coletânea", explicou Mário dos Santos, editor e responsável pela Oxalá Editora.

