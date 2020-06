Pandemia afeta estudantes e investigadores portugueses no Reino Unido

Hoje às 15:03 Facebook

Muitos estudantes portugueses no Reino Unido regressaram a Portugal durante o confinamento enquanto investigadores tiveram projetos suspensos e foram colocados em "lay-off" devido à pandemia de covid-19, adiantou a presidente da associação PARSUK, Márcia Costa.

O confinamento decretado pelo Governo a 23 de março determinou o encerramento de universidades e laboratórios de investigação associados, o que levou à suspensão das aulas presenciais e do trabalho científico. "Alguns dos estudantes tiveram as aulas presenciais canceladas e muitos regressaram a Portugal durante este período. Alguns investigadores ficaram com projetos suspensos e em «furlough» [contrato de trabalho suspenso]", revela Márcia Costa, presidente da associação PARSUK.

A maioria das universidades providenciou aulas e materiais pela Internet, enquanto muitos investigadores tiveram os contratos suspensos e foram colocados em "lay-off", no âmbito do regime criado pelo Governo, que cobre o pagamento de 80% dos salários até 2.500 libras por mês (2.850 euros). Por outro lado, durante este tempo, muitos portugueses ligados à medicina e investigação científica envolveram-se no tratamento de pacientes infetados com o novo coronavírus e no estudo da doença.

