De acordo com a classificação do passaporte Henley, um ranking mundial de países baseado na livre circulação de cidadãos, comparando o número de países que os viajantes podem visitar sem visto, o passaporte do Luxemburgo é o quarto mais poderoso do mundo.

O Luxemburgo surge em quarto lugar empatado com Itália, Finlândia e Espanha. Com um passaporte luxemburguês, é possível viajar para 188 estados sem visto. Em relação ao início do ano (5.°), o Grão-ducado ganhou um lugar, mas perdeu outro em comparação com igual período do ano passado (3.°).

De acordo com a classificação anual estabelecida pela "Henley & Partners", nenhum passaporte é tão forte como o do Japão, que permite viagens sem visto para 191 países.

