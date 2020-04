Pastéis de nata viraram moda no Canadá

Hoje às 13:12 Facebook

Quem diria que a grande tendência durante a quarentena no Quebeque seria fazer pastéis de nata em casa? A popularidade do pastel tradicional português e da sua confeção levou à criação de uma página do Facebook, que já soma quase 60 mil pessoas.

Tudo começou quando Horácio Arruda, diretor-geral de saúde pública no Quebeque, no Canadá, afirmou, em conferência de imprensa, que iria dedicar-se a fazer pastéis de nata durante o período de quarentena. O médico de 59 anos, que agora ocupa todos os ecrãs de televisão canadianos com as informações diárias sobre a situação relativa à evolução do coronavírus, é filho de portugueses, originários dos Açores.

