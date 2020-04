Pasteleiro lusodescendente adoça a quarentena na Califórnia

Hoje às 14:11 Facebook

Pão, massa sovada ou queijadas são dos alimentos mais procurados pela comunidade luso-americana residente em Sacramento, Califórnia, por estes dias de pandemia da Covid-19. Quem o garante é Jeremiah Duarte Bills, um pasteleiro lusodescendente sem mãos a medir.

"Pensei que por causa da pandemia as pessoas não quereriam guloseimas nem comidas especiais e poderia não haver espaço para o que faço", disse o pasteleiro, que passou a fornecer doçaria portuguesa a partir de casa, como forma de continuar a servir a comunidade luso-americana durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, a resposta da comunidade "foi incrível" e "muita gente ficou entusiasmada por poder comprar pastelaria portuguesa", já que em Sacramento não há nenhum outro sítio que venda este tipo de produtos. De acordo com Jeremiah, que recebe as encomendas no seu site e faz as entregas na garagem de casa, o período da pandemia até parece ter trazido mais clientes.

