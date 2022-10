Paulo Cafôfo foi a Las Tejerías contactar portugueses afetados pelas cheias

JN/Agências Ontem às 23:06 Facebook

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, visitou a localidade de Las Tejerías, 70 quilómetros a leste de Caracas, onde as cheias causaram dezenas de mortos, incluindo três portugueses.

"Estive em Las Tejerías a acompanhar a situação relativa aos portugueses afetados pelas cheias. Encontrei um cenário de catástrofe que requer a entreajuda de todos. Sublinho o papel da embaixada e serviços consulares no acompanhamento permanente e levantamento das necessidades", lê-se numa mensagem de Paulo Cafofo, publicada na conta da embaixada portuguesa no Facebook.

Nesta deslocação, segundo um comunicado publicado no portal diplomático do Governo português, a visita de Paulo Cafofo a Las Tejerías foi "articulada com as autoridades venezuelanas".

"A embaixada de Portugal e os consulados na Venezuela têm estado a acompanhar a situação em permanência e foi possível contar com uma equipa consular no terreno. Multiplicaram-se assim iniciativas e diligências no sentido de contactar e auxiliar os cerca de 300 membros da comunidade lusa na zona afetada, aferindo as necessidades de apoio", afirma.

Os serviços consulares "têm, diariamente, procurado corresponder às necessidades sentidas", estando a fazer um "levantamento do que é fundamental para efeitos de recuperação de negócios e de habitações, mas também na identificação das necessidades de medicamentos, bens alimentares, água e gás", afirma.

Por outro lado, "o trabalho feito pelos serviços consulares tem prosseguido com as tarefas de documentação, com ajuda de quiosque móvel para recolha dos dados, bem como de identificação de eventuais situações de repatriamento".

"Em tempo de dificuldades é particularmente importante e desejável a conjugação de esforços de todos os quadrantes. A comunidade portuguesa, que sempre foi generosa, não será certamente alheia, uma vez mais, à organização da solidariedade para ajuda à recuperação, bem como aos compatriotas afetados", conclui.

Já hoje, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou na primeira missa dominical e procissão da Virgem, após a consagração, a 13 de outubro último do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal (a sul de Caracas).

Durante a homilia, Paulo Cafôfo recebeu, do alcaide de Carrizal, José Morales, uma réplica da chave da cidade de Carrizal.

O governante condecorou, com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, Grau Ouro, o secretário de administração da Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima, Agostinho Gonçalves, pelo papel daquela organização na construção, do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal.

O secretário de Estado iniciou, em 11 de outubro, uma visita de oito dias à Venezuela, onde tem mantido contactos com portugueses em Caracas, Maracay, Carrizal e Turumo.

Pelo menos 50 pessoas morreram no aluimento de terras, há uma semana, em Tejerias, no centro da Venezuela, segundo as autoridades locais que nunca indicam o número total de desaparecidos. Entre a meia centena de mortos estão confirmados três portugueses.

As chuvas registadas nas últimas três semanas na Venezuela causaram aluimentos de terra e inundações em metade do país, onde milhares de pessoas perderam parcial ou totalmente as casas.