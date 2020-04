PCP quer que emigrantes cantem a "Grândola Vila Morena" à janela

Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção da Organização na Emigração do Partido Comunista Português apela "a todos os militantes do PCP, a todos os amigos, a todos os amantes de abril, da liberdade e da democracia", a que no próximo dia 25 de abril, pelas 15 horas, correspondam ao apelo para cantar a música "Grândola Vila Morena" e o Hino Nacional "e metam nas suas janelas, nas suas varandas, nas suas casas, a bandeira nacional com um cravo, como forma de tornar clara a sua adesão a esta data libertadora para o povo português".

Este apelo surge porque "as circunstâncias que rodeiam estas comemorações, em resultado do surto epidémico que atinge Portugal e o mundo, introduzem constrangimentos para uma comemoração popular, uma comemoração nas ruas", conforme explica a direção da Organização na Emigração do PCP.

Leia mais em LusoJornal