Na sequência da demissão de Luísa Semedo do cargo de Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, os conselheiros eleitos no Velho Continente votaram em Pedro Rupio.

"Fui eleito Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas", declarou, nas redes sociais, o português residente em Bruxelas, comprometendo-se "a assumir estas funções com alto sentido de responsabilidade".

