Peregrinação anual dos portugueses ao Santuário de Lourdes foi cancelada

A peregrinação dos emigrantes portugueses ao Santuário de Lourdes, no sudoeste francês, organizada todos os anos, no fim de semana de Pentecostes, pela capelania portuguesa, acaba de ser cancelada no contexto atual de pandemia de covid-19.

"Desde o início do confinamento em França (17 de março) mantivemos a esperança de que, respeitando as regras de prevenção sanitária, fosse possível organizar peregrinações, no fim de semana de Pentecostes. A capelania portuguesa aguardou o mais possível, mas chegou o momento de comunicar oficialmente a anulação da peregrinação nacional dos migrantes portugueses a Lourdes, prevista para o último fim de semana de maio", afirma o padre Carlos Caetano, capelão nacional das comunidades católicas portuguesas em França.

