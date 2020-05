Hoje às 13:49 Facebook

Pela primeira vez na história da emigração portuguesa no Luxemburgo, não se realiza este ano a peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Fátima de Wiltz, no norte do Grão-Ducado.

Há 53 anos que na quinta-feira da Ascensão, dia 21 de maio, tem lugar o maior evento católico do Luxemburgo, frequentado sobretudo por portugueses e reunindo entre 10 e 20 mil pessoas em cada edição.

