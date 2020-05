Pintor português radicado no Canadá vence competição de galeria nova-iorquina

Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um quadro de um pintor português radicado no Canadá, que retrata o meio rural e a agricultura em Portugal, foi reconhecido num concurso de uma galeria online de Nova Iorque.

"A pequena agricultura era a forma de subsistência de muitas pessoas em Portugal. Produzia-se para consumo próprio e muitas das vezes os excedentes eram vendidos ou trocados por outros produtos. Assim, e em especial nas pequenas aldeias, as pessoas carregavam esses mesmos produtos apregoando pelas ruas o que vendiam", afirma o autor da obra galardoada, Paulo Delgado, de 49 anos.

O quadro "Limões" do pintor natural de Tomar (distrito de Santarém), no Canadá desde 2010, foi reconhecido na categoria Prata, no concurso internacional Spring Edition Contest, organizado pela Awesome Art Prizes.

Leia mais em Bom Dia