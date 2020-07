Planeia vir a Portugal? O Governo português aconselha que o faça de avião

Hoje às 14:11 Facebook

Até ordem em contrário, não há qualquer constrangimento à entrada de cidadãos portugueses, vindos do Luxemburgo, através das fronteiras aéreas. A via aérea é, no entanto, a que o Governo português recomenda.

Face à redução das ligações e das frotas aéreas em todo o mundo, as autoridades aconselham, ainda assim, que os viajantes se informem e se mantenham atualizados junto das companhias aéreas.

Além da Luxair e da TAP, tanto a Ryanair como a Easyjet voltaram a assegurar as ligações diretas e semanais entre Findel e os aeroportos de Lisboa, Faro e Porto. A companhia luxemburguesa também voa para a Madeira.

