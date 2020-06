Porto de Leixões assegura ligação regular com a Bélgica

Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Porto de Leixões, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto, começou no sábado a assegurar uma nova ligação regular com a Bélgica, com escalas duas vezes por semana.

Em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclarece que "a nova ligação vai permitir o acesso a novas rotas com origem e destino em Leixões via Zeebrugge (Bélgica), nomeadamente Gotemburgo (Suécia), Esbjerg (Dinamarca) e Cork (Irlanda)".

A ligação vai ainda "traduzir-se num aumento da capacidade da oferta "ro-ro" [cargas e descargas feitas sem recurso a gruas, com navios mais próximos do cais], pois possibilita o transporte com recurso ao novo navio Laureline, construído em 2019, com capacidade de carga para cinco mil metros lineares".

Leia mais em Bom Dia