Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano do Porto PianoFest, em Nova Iorque, vai decorrer na próxima quinta-feira, 20 de fevereiro, em Manhattan.

O espaço Yamaha Artists Services, em Manhattan (no número 689 da Quinta Avenida), recebe, este mês, o Porto PianoFest. O evento vai decorrer entre as seis horas da tarde e as oito da noite, com a participação de vários intérpretes, entre eles o pianista Nuno Marques, fundador e diretor do festival, e Mariel Mayz.

Leia mais em Luso Americano