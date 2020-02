Portugal contribui para 'Arca de Noé' com alimentos

Hoje às 15:54 Facebook

O Banco Português de Germoplasma Vegetal vai enviar 972 amostras de milho, feijão e trigo para o Banco Mundial de Sementes, na Noruega, reforçando a capacidade daquela "Arca de Noé" para acudir a uma catástrofe natural ou guerra nuclear.

No Banco Português de Germoplasma Vegetal, em Braga, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, encheu e fechou a caixa em que seguirão, na próxima semana, as 972 amostras, das quais 92 são de trigo, 60 de feijão e as restantes de milho.

