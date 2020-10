Portugal de mãos dadas com São Tomé e Príncipe

Hoje às 13:22 Facebook

Portugal "vai manter o mesmo nível de cooperação com São Tomé e Príncipe mesmo com a covid-19", garantiu esta semana Luís Gaspar da Silva, embaixador português no país insular.

"Nessa altura é muito importante dar esse entendimento de que Portugal vai manter o nível de cooperação mesmo com a covid-19 e com as dificuldades que estamos todos a sentir", reconheceu aos jornalistas Luís Gaspar da Silva.

Portugal financia um programa quinquenal de cooperação com São Tomé e Príncipe avaliado em 55 milhões de euros denominado Programa Estratégico de Cooperação (PEC)

