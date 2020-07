Portugal e Angola anunciam novas ligações aéreas

Hoje às 13:29 Facebook

As transportadoras aéreas portuguesa e angolana TAP e TAAG vão fazer mais oito ligações entre Angola e Portugal, no final de julho e em agosto, segundo fontes diplomáticos e dos operadores.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Consulado de Portugal em Luanda, deverão ser operados voos da TAP na rota Luanda-Lisboa esta quarta e sexta-feira, dias 29 e 31 de julho, às 22 horas e 45, devendo os interessados contactar as companhias aéreas ou agências de viagem. Também a TAAG tem vários voos previstos para ligar Luanda a Lisboa. Segundo informações das agências de viagens, vão ser operados voos esta quinta-feira, dia 30 de julho, e nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto.

Todos os passageiros que embarcam nestes voos deverão fazer testes laboratoriais para despistar a infeção por covid-19 previamente, de acordo com as recomendações do Consulado de Portugal em Luanda.

