Portugal e Luxemburgo trabalham para travar exploração de trabalhadores

Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo do Luxemburgo "não vai tolerar" casos de exploração de portugueses no país e está a trabalhar com o Governo de Portugal para que não se repitam, afirmou esta quarta-feira, em Lisboa, o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês.

"O Governo do Luxemburgo não vai tolerar este tipo de coisas e trabalha com Portugal para que não sejam possíveis no futuro", disse Jean Asselborn à imprensa em Lisboa.

O ministro luxemburguês respondia a uma pergunta sobre casos de trabalhadores portugueses explorados por empresas portuguesas a operar no Luxemburgo, o mais recente dos quais foi conhecido em setembro e envolve a empresa de construção civil HP Construction.

Leia mais em LusoPress TV