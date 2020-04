Portugal e Luxemburgo unidos na investigação da Covid-19

Hoje às 13:42 Facebook

Cientistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) estão a colaborar com a equipa de Jöel Mossong, do Laboratório Nacional de Saúde (LNS), no Luxemburgo, na identificação das várias estirpes do novo coronavírus, um passo fundamental para a criação da vacina.

O epidemiologista Jöel Mossong revelou que o seu departamento no LNS, no Grão-Ducado, está a compartilhar informação com o bioinformático português Vitor Borges, do INSA, em Lisboa, na sequenciação do genoma do novo coronavírus, fundamental para a elaboração de uma futura vacina.

