Portugal e Luxemburgo vão acolher menores refugiados

Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal será o próximo estado-membro da União Europeia (UE) a acolher menores não acompanhados oriundos de campos de refugiados das ilhas gregas, depois de Luxemburgo e Alemanha, revelou a comissária europeia dos Assuntos Internos.

No final de uma videoconferência de ministros do Interior da UE, a comissária Ylva Johansson indicou que um dos assuntos em agenda foi o processo de recolocação de migrantes que se encontram em campos de acolhimento em território grego, e adiantou então que Portugal será o terceiro país voluntário a receber menores não acompanhados. "Até agora, já conseguimos recolocar menores não acompanhados no Luxemburgo e na Alemanha, e Portugal, em breve, será o próximo", indicou.

Apontando que são já uma dezena os Estados-membros que se disponibilizaram a receber "pelo menos 1.600 crianças e adolescentes" não acompanhados dos campos de acolhimento nas ilhas gregas, Ylva Johansson considerou que esta "é uma mensagem muito boa e muito forte da solidariedade europeia".

Leia mais em Bom Dia