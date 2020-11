Portugal envia batas e máscaras para Maputo

Hoje às 14:47 Facebook

O Governo português, através do instituto Camões, e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) vão enviar material médico de proteção contra a covid-19 na província de Maputo, em Moçambique.

"O esforço conjunto do Governo da República Portuguesa, através do Camões [- Instituto da Cooperação e da Língua], e da ​​​​​​​AKDN permitirá disponibilizar gratuitamente máscaras cirúrgicas e batas descartáveis de proteção individual a pessoal médico e outros profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia", indica um comunicado oficial distribuído à comunicação social.

