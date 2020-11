Portugal marca presença na Feira do Estudante no Luxemburgo

Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo vai marcar presença na Feira do Estudante que se vai realizar esta quinta e sexta-feira, dias 12 e 13 de novembro, das 9 às 18 horas, pela primeira vez, em formato digital.

Destinada a estudantes do Ensino Secundário, a iniciativa tem como principal objetivo divulgar as diversas vias de acesso ao Ensino Superior e facilitar contactos entre os estudantes e diferentes instituições.

À semelhança de anos anteriores, está prevista a presença de representantes da Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo e da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) no stand da embaixada, que terão a oportunidade de informar e esclarecer dúvidas através das ferramentas de interação online disponibilizadas na página oficial da feira.

Leia mais em Bom Dia