Portugal organiza novo voo de repatriamento na Venezuela

Portugal prevê repatriar, esta sexta-feira, mais 200 cidadãos nacionais que ficaram retidos na Venezuela devido à quarentena preventiva da covid-19, disse esta terça-feira o cônsul-geral de Portugal em Caracas, Licínio Bingre do Amaral.

"São à volta de 200 portugueses que vão viajar neste voo, a esmagadora maioria com destino ao Funchal. Temos cerca de 40 italianos, alguns venezuelanos e espanhóis, no voo do dia 31 (sexta-feira)", revela o cônsul-geral de Portugal em Caracas.

O diplomata explica que, para as pessoas que pretendam ser repatriadas da Venezuela, "continua a ser obrigatório que tenham residência" em Portugal. Licínio Bingre do Amaral admite haver "umas ligeiras exceções", como "de pessoas que têm uma situação de saúde muito complicada e têm de ir fazer tratamento médico", e salienta: "Isso são exceções que nós permitimos".

