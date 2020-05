Portugal quer articular com Espanha e França a ida de férias de verão dos emigrantes

Hoje às 12:52 Facebook

As medidas que permitam viagens de emigrantes a Portugal "serão articuladas com os países de proveniência", assegurou esta quinta-feira o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitindo que "ainda não está nada definido" quanto a uma possível obrigatoriedade de quarentena.

"São situações que não estão ainda completamente definidas, mas garantidamente irão ao encontro do que todos queremos, que é ter os nossos emigrantes connosco, mas com medidas de segurança devidamente programadas. Ainda não temos nada definido [sobre períodos de quarentena]. Essas medidas serão articuladas com os diferentes países de proveniência", revelou o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta quinta-feira sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

