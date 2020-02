Portugal reforça NATO no Iraque

Hoje às 16:52 Facebook

Os ministros da Defesa da NATO decidiram reforçar as atividades de formação da missão da Aliança Atlântica, no Iraque, e Portugal vai participar nesse processo, ainda que sem aumentar o seu contingente, anunciou, esta quinta-feira, o ministro João Gomes Cravinho.

À saída de uma reunião ministerial de dois dias no quartel-general da Aliança, em Bruxelas, Gomes Cravinho indicou que, "sobre o Iraque há desenvolvimentos interessantes, na medida em que houve um consenso para reforçar as atividades de formação da missão da NATO no Iraque, e Portugal participará nesse processo", que tem agora o aval das autoridades iraquianas.

