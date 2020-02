Portugal reforça Segurança Social nas comunidades

Hoje às 18:01 Facebook

Técnicos da Segurança Social vão começar a trabalhar, a partir de 1 de março, nas representações diplomáticas da Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça, para apoiar os portugueses da diáspora sobre questões relacionadas com prestações sociais, anunciou o Governo.

Num comunicado dos gabinetes do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o Governo informa que nomeou os "adidos de Segurança Social que irão integrar as representações diplomáticas de Portugal na Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça", a partir de março, após uma formação específica, a decorrer este mês em Lisboa.

