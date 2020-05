Português desaparecido em Paris depois de ter saído do hospital

Hoje às 14:51 Facebook

O português Sérgio Manuel de Araújo, 51 anos, residente na comuna francesa Sainte Geneviève-sous-Bois, desapareceu na quinta-feira passada, dia 21 de maio, entre as 21 e as 22 horas do Hospital da Pitié Salpêtrière, em Paris, onde estava hospitalizado no seguimento de um AVC.

Sérgio Manuel de Araújo está desaparecido desde a passada quinta-feira, dia 21 de maio, apesar de se mover com dificuldade e lentamente. Trata-se do segundo AVC que o português sofre - o primeiro foi em março - e a família diz que tem dificuldades em falar e está "confuso" e "desorientado". Para mais, "o seu estado é frágil, está desorientado, não se lembra onde mora".

Sérgio vestiu-se - provavelmente calças de ganga, camisa e blusão castanho claro - e saiu, deixando no quarto tudo o resto, nomeadamente documentos, telefone e dinheiro. A família não compreende como o hospital deixou sair um doente sem qualquer controlo.

