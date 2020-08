Português desaparecido no Luxemburgo está hospitalizado em Bordéus

Hoje às 12:01 Facebook

Nuno Moreira deixou de dar notícias no passado domingo, 6 de agosto, último dia em que a família conseguiu falar o português, residente no Luxemburgo. Esta quarta-feira, a família revelou que o emigrante está hospitalizado em Bordéus, França.

A irmã de Nuno Filipe Moreira, morador no Grão-Ducado, reconheceu no último fim de semana: "Quando falamos com ele nas últimas vezes não estava muito bem mentalmente. Notava-se que algo se passava".

A família revelou que Nuno viveu recentemente uma separação e aparentava distúrbios, nomeadamente "mania de perseguição", o que os preocupa ainda mais porque ele "não parecia estável".

