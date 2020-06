Português desenha mural da Federação Suíça de Voleibol

Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O artista português Telmo Guerra, natural da Covilhã, conhecido na Suíça francesa pelas suas gravuras que combinam literatura e tradição, é o novo responsável do mural representativo da modalidade de voleibol na Federação Internacional, com sede em Lausanne.

De acordo com o artista, foram necessárias 80 horas de trabalho para esculpir o mural que veio trazer à Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla francesa) "uma identidade", refere Fábio Azevedo, diretor-geral da organização.

"Outrora, uma pessoa que entrasse na nossa instituição, que não conhecesse o nosso desporto, sairia sem saber onde estava porque não existia nenhuma assinatura do desporto que representamos. Hoje, e com a obra de arte do Telmo, ninguém tem dúvida de que se trata da Federação Internacional de Voleibol quando se entra na nossa instituição", afirma o responsável, referindo-se à obra esculpida por Telmo Guerra nas paredes da receção do edifício.

Leia mais em Bom Dia