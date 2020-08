Português do Luxemburgo está desaparecido há mais de uma semana

Hoje às 12:52 Facebook

A família do português Nuno Filipe Moreira, de 33 anos, residente em Schifflange, no Luxemburgo, lançou um alerta para o seu desaparecimento.

"No passado domingo, dia 16 de agosto, foi o último dia que consegui falar com o meu irmão e a partir daí o seu telemóvel encontra-se desligado", explica Guida Moreira, irmã de Nuno Moreira.

De acordo com a irmã de Nuno Filipe Moreira, residente no Grão-Ducado: "Quando falamos com ele nas últimas vezes não estava muito bem mentalmente. Notava-se que algo se passava", reconhece Guida Moreira, manifestando preocupação por estar há mais de uma semana sem notícias do irmão.

