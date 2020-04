Português em Nova Iorque coordena projeto de entrega de refeições a quem precisa

Hoje às 12:43 Facebook

Com a colaboração de dezenas de voluntários, associações luso-americanas e donativos, a iniciativa "People Helping People NY", coordenada pelo português Jay Sampaio, já fez chegar, desde o início da pandemia, mais de um milhar de refeições a famílias carenciadas e profissionais na linha da frente do combate à Covid-19.

"Nada disto seria possível sem a colaboração de todos", reconhece o coordenador do "People Helping People NY". Jay Sampaio tem 40 e vive em Tarrytown, Nova Iorque. Cresceu em Vila Nova de Santo André, no Alentejo, é filho de pai transmontano e de mãe moçambicana e estabeleceu-se na América com 5 anos.

A mais recente campanha solidária de distribuição de refeições decorreu no passado sábado, dia 25 de abril, com a colaboração de uma equipa de voluntários do Ossining Portuguese Center e do Portuguese-American Cultural Center de Tarrytown. "Começámos ao meio-dia e só acabámos às nove da noite", revela Jay,

