Português emigrado em Wuhan diz-se motivado para o futuro

Rui Severino, um português que recusou abandonar Wuhan durante o isolamento devido à Covid-19, afirma-se "motivado para o futuro" à medida que a cidade chinesa retorna gradualmente à normalidade, mas preocupado agora com a família e amigos no exterior.

"É um sentimento de grande alívio", conta Rui Severino, luso-australiano radicado há quatro anos em Wuhan, onde é treinador de cavalos de corrida. "Já podemos ver a luz ao fundo do túnel", diz. Com cerca de 11 milhões de habitantes, Wuhan foi colocada sob quarentena a 23 de janeiro, com entradas e saídas interditas, três semanas depois de, num curto despacho publicado pela agência noticiosa oficial Xinhua, terem sido, pela primeira vez, noticiados casos de pneumonia viral na cidade.

