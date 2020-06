Português fotografa pandemia no Canadá

Hoje às 14:28 Facebook

Inspirado pelas fotos a preto e branco durante o período da gripe espanhola em 1918, o fotógrafo português George Pimentel, emigrado no Canadá, está a documentar as "formas diferentes como as pessoas se estão a adaptar à pandemia".

"Já tive familiares que perderam a vida devido à gripe espanhola. Algumas das fotos dessa altura, a preto e branco, de pessoas com máscara, despertaram-me a curiosidade, senti que seria importante documentar este momento único que vivemos", reconhece George Pimentel.

A paixão pela fotografia vem de laços familiares, uma vez que o seu avô "Laranjo" iniciou a atividade na vila de Rabo de Peixe, na década de 1940. O seu pai, José, ao emigrar para o Canadá, em 1966, deu continuidade a esse trajeto e desde 1971 que o seu ateliê de fotografia, localizado no Little Portugal de Toronto, continua de portas abertas.

