Português integra grupo de manifestantes presos na China

Uma petição a pedir à Casa Branca a libertação de um grupo pró-democracia detido na China, que inclui um estudante de Hong Kong com passaporte português, ultrapassou esta terça-feira as cem mil assinaturas necessárias para receber resposta de Washington.

Na petição, submetida em 2 de setembro no site "We The People", pede-se a libertação imediata dos 12 ativistas pró-democracia de Hong Kong, detidos pela guarda costeira da província chinesa de Guandgong, em 23 de agosto, quando se dirigiam para Taiwan, entre eles Tsz Lun Kok, com nacionalidade portuguesa e chinesa.

"De acordo com a lei chinesa, a detenção pode ser prolongada durante 30 dias sem acusação, isso não é aceitável e exigimos a sua libertação imediata e regresso seguro a Hong Kong", pode ler-se no documento, que regista atualmente mais de 100.500 subscritores.

