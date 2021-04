Bala perdida mata português durante uma rixa de gangues em França

Hoje às 13:45 Facebook

Carlos Soares, 34 anos, estava no sítio errado, à hora errada, esta quinta-feira ao início da noite, em Pontoise, e foi surpreendido por uma bala perdida, numa luta de jovens no bairro de Marcouville, em França. O português acabou por falecer.

O português Carlos Soares nasceu em Marcouville, mas morava na localidade vizinha de Osny. Tinha, no entanto, amigos no bairro, com quem estava a partilhar um momento de convívio. Faleceu na ambulância aonde tentaram socorrê-lo.

Tudo começou com uma mota roubada. Ao fim da tarde, um homem de 57 anos de idade, o filho e um amigo, ambos com 23 anos, decidiram dar uma volta, na esperança de encontrarem a mota do rapaz, quando, de repente, se aperceberam que um outro rapaz estava a fazer gincanas.

