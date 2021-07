Português morto com facada no coração numa festa em praia francesa

Óscar Queirós Hoje às 19:54 Facebook

Um indivíduo de 37 anos, de nacionalidade portuguesa, foi assassinado com uma facada no coração, na madrugada de sábado, durante uma festa ilegal na praia do Sol, em Vallauris Golfe-Juan, na Cote de Azur (sul de França).

Segundo fontes policiais locais, o crime ocorreu na madrugada de sábado, durante uma festa ilegal, convocada nas redes sociais e que terá juntado entre "200 a 400 pessoas".

A mesma fonte afirmou que habitantes daquela zona turística, chamaram as autoridades por volta da 1 hora "em virtude da algazarra" vinda do areal. A polícia deslocou-se ao local, mas "o elevado número de pessoas alcoolizadas" ali presentes impediu que pusessem fim à festa, tendo as forças da ordem abandonado a praia depois de deixar vários apelos a "alguma contenção sonora".

Às 5 horas, alguns dos participantes deram o alarme: havia vários feridos na praia, em resultado de confrontos violentos entre os convivas. Quando a polícia lá chegou, a maior parte fugiu, tendo sido encontradas seis pessoas gravemente feridas por arma branca e, prostrado numa rua adjacente, um indivíduo sem vida. Apresentava um golpe profundo que lhe terá atingido o coração.

A polícia judiciária francesa conseguiu identificar a vítima mortal, adiantando apenas que se trata de um português, de 37 anos, nascido na região de Lisboa. Segundo fonte policial, o homem residia e trabalhava na região e sem registo criminal.

Alguns dos feridos continuam internados em estado grave.

Até ao momento as autoridades ainda não procederam a nenhuma detenção.