Jovem cria projeto para apoiar emigrantes portugueses na Suíça

"Emigrar para a Suíça" é o nome do portal online criado pelo português Samuel Soares, que promete apoiar e informar a comunidade portuguesa residente na Suíça e todos quantos queiram emigrar para o país.

O jovem portimonense, de 30 anos, engenheiro civil de profissão, criou a plataforma online "Emigrar para a Suíça", há pouco mais de um ano, com o objetivo principal de partilhar informações práticas, em português, ligadas à emigração.

"Sempre achei que faltava informação em português relacionada com a emigração em geral", afirma o autor do projeto, salientando que grande parte dos emigrantes portugueses residentes na Suíça têm dificuldades com a língua local.

