Português no Luxemburgo garante: "Estou a perder muito dinheiro, mas vou dar a volta por cima"

Remy Manso é português e uma das maiores referências da restauração no Luxemburgo. Tem 34 anos, possui dez restaurantes e, apesar da crise, garante que vai abrir mais um por cada mês que estiverem fechados.

"A situação no setor da restauração e de uma forma geral está bastante complicada. Apesar de ser otimista por natureza, tenho algum receio que esta crise transforme as coisas no futuro e não encontre as respostas adequadas para fazer face aos problemas que vamos enfrentar. Mas eu não desisto e se for necessário estou disposto a recomeçar tudo de novo", garante Remy Manso, à mesa de um dos seus restaurantes fechados, em Kirchberg.

A pandemia está a ser responsável por um dos maiores golpes no setor da restauração no Luxemburgo. Com o estado de emergência decretado há semanas pelo Governo, a vida social foi abruptamente interrompida. Hotéis, restaurantes, cafés e bares, outrora cenários preferidos para socializar e descontrair tiveram de fechar portas e muitos deles correm sérios riscos de nunca mais voltar a abrir. Remy também passa por dificuldades, mas mostra-se disposto a enfrentar a crise com os sócios e os mais de 200 empregados.

"Estou a ter um prejuízo na ordem dos 250000 euros mensais com despesas fixas e espero que as coisas melhorem e possam voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Caso contrário, vai ser o fim para grande parte dos restaurantes e cafés no Luxemburgo. O Estado faz o que pode em relação aos salários, mas sobre as rendas tenho que as pagar na integralidade, sem receber nenhuma ajuda", reconhece o empresário.

